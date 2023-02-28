В Самаре будут судить мужчину, стрелявшего в голову знакомому

В Самаре отправили в суд уголовное дело о стрельбе около ТЦ на ул. Авроры. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пострадавший — 28-летний местный житель получил тяжкие травмы. По версии следствия, он подрался с 33-летним знакомым, с которым имел давний конфликт. Оппонент был с травматическим пистолетом, потерпевший попытался его выхватить, но получил ранение в голову и потерял сознание.
Ранее судимый за нанесение тяжких травм подозреваемый не признал вину. По его словам, все произошло случайно. Кроме того, пистолет он якобы нашел в тот день и потом сразу выкинул в мусорный контейнер.
Правоохранители изъяли с места происшествия три гильзы. Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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