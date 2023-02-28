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Преступления Происшествия

В Сызрани разыскивают ювелирного грабителя

СЫЗРАНЬ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранские полицейские разыскивают подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

26 февраля около 17:00 неизвестный разбил стеклянную витрину в ювелирном магазине на ул. Советской и забрал планшет с золотыми украшениями. Продавцы безуспешно пытались догнать грабителя.

Приметы подозреваемого мужчины: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, носит усы, щетину, был одет в длинный темно-синий жилет с опушкой на капюшоне и большой белой надписью вдоль замка, темные брюки и темные ботинки.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464) 33-38-66 или 102.

Гид потребителя

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