Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предприятия региона к участию в конкурсе "Экспортер года — 2022". Прием заявок ведется до 14 апреля. Событие состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Состязание лучших экспортеров откроет региональный этап конкурса. Его победители пройдут дальше, в окружной этап, а затем — поборются за статус "Экспортёра года" на федеральном уровне. Организатором регионального этапа конкурса выступает областное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта Самарской области.
В регионе активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Это одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
Конкурс "Экспортер года" проводится, чтобы поддержать и поощрить предприятия, добившиеся значительных успехов в развитии экспорта за 2022 год, а также для распространения опыта эффективного управления экспортными проектами и продвижения лучших практик в сфере международной торговли.
"Ежегодно на уровне региона мы отмечаем экспортеров, которые открыли для себя новые рынки сбыта, расширили географию поставок своей продукции. Особенно ценно это становится в сегодняшних экономических условиях, когда предприниматели столкнулись с новыми вызовами и взяли ориентир на рынки дружественных стран. Несмотря на санкционное давление, наши предприятия продолжают активно экспортировать. По итогам 2022 года только объем поддержанного экспорта малого и среднего бизнеса превысил 2,8 млрд рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.
Участники конкурса "Экспортёр года-2022" будут представлены в пяти номинациях:
— "Прорыв года" — Премия для экспортёра, представившего новый прорывной проект (продукт) в любой сфере
— "Новая география" — Премия для экспортёра, выбравшего новую или нехарактерную для сферы малого и среднего предпринимательства страну для экспорта своей продукции
— "Трейдер года" — Премия для экспортёра, осуществлявшему продажи из любых отраслей за рубеж
— "Продукт года" — Премия для экспортёра, представившего инновационный продукт, ранее не представленный в международной торговле
— "Экспортер года в сфере промышленности и высоких технологий" — Премия для экспортёра высокотехнологичной продукции или продукции в сфере промышленных технологий.
После завершения приема заявок к работе приступит конкурсная комиссия. Эксперты проанализируют проекты соискателей, а затем в каждой номинации определят победителя и призёров, занявших вторые и третьи места по итогам этапа конкурса.
Участником может стать любая компания-экспортер из Самарской области, включённая в региональный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый экспортёр — участник конкурса может выбрать только одну из отраслевых номинаций.
Победители получат награды от представителей министерства экономического развития Самарской области в региональном центре "Мой бизнес".
Подать заявку на участие в конкурсе "Экспортёр года-2022" можно на электронную почту np-acc@yandex.ru. В теме письма укажите "Заявка на участие в конкурсе", а в письме расскажите о значимых достижениях своей компании и номинации, в которой хотите принять участие. Организаторы свяжутся с вами для дальнейшего взаимодействия.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
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