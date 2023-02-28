Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предприятия региона к участию в конкурсе "Экспортер года — 2022". Прием заявок ведется до 14 апреля. Событие состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Состязание лучших экспортеров откроет региональный этап конкурса. Его победители пройдут дальше, в окружной этап, а затем — поборются за статус "Экспортёра года" на федеральном уровне. Организатором регионального этапа конкурса выступает областное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта Самарской области.

В регионе активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Это одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Конкурс "Экспортер года" проводится, чтобы поддержать и поощрить предприятия, добившиеся значительных успехов в развитии экспорта за 2022 год, а также для распространения опыта эффективного управления экспортными проектами и продвижения лучших практик в сфере международной торговли.

"Ежегодно на уровне региона мы отмечаем экспортеров, которые открыли для себя новые рынки сбыта, расширили географию поставок своей продукции. Особенно ценно это становится в сегодняшних экономических условиях, когда предприниматели столкнулись с новыми вызовами и взяли ориентир на рынки дружественных стран. Несмотря на санкционное давление, наши предприятия продолжают активно экспортировать. По итогам 2022 года только объем поддержанного экспорта малого и среднего бизнеса превысил 2,8 млрд рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.

Участники конкурса "Экспортёр года-2022" будут представлены в пяти номинациях:

— "Прорыв года" — Премия для экспортёра, представившего новый прорывной проект (продукт) в любой сфере

— "Новая география" — Премия для экспортёра, выбравшего новую или нехарактерную для сферы малого и среднего предпринимательства страну для экспорта своей продукции

— "Трейдер года" — Премия для экспортёра, осуществлявшему продажи из любых отраслей за рубеж

— "Продукт года" — Премия для экспортёра, представившего инновационный продукт, ранее не представленный в международной торговле

— "Экспортер года в сфере промышленности и высоких технологий" — Премия для экспортёра высокотехнологичной продукции или продукции в сфере промышленных технологий.

После завершения приема заявок к работе приступит конкурсная комиссия. Эксперты проанализируют проекты соискателей, а затем в каждой номинации определят победителя и призёров, занявших вторые и третьи места по итогам этапа конкурса.

Участником может стать любая компания-экспортер из Самарской области, включённая в региональный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый экспортёр — участник конкурса может выбрать только одну из отраслевых номинаций.

Победители получат награды от представителей министерства экономического развития Самарской области в региональном центре "Мой бизнес".

Подать заявку на участие в конкурсе "Экспортёр года-2022" можно на электронную почту np-acc@yandex.ru. В теме письма укажите "Заявка на участие в конкурсе", а в письме расскажите о значимых достижениях своей компании и номинации, в которой хотите принять участие. Организаторы свяжутся с вами для дальнейшего взаимодействия.