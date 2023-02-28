В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по факту кражи из школы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В январе к полицейским обратился местный житель. Ночью он увидел, что из окна школы напротив его дома на ул. Коммунистической вылезает мужчина с ноутбуком в руках.
Правоохранители нашли на месте происшествия след обуви, перчатки, молоток и следы крови. Злоумышленник повредил окно, чтобы влезть в школу. Ущерб составил 13 тыс. рублей.
Задержали подозреваемого в течение часа на ул. Миронова. Им оказался судимый за хранение наркотиков, грабежи и мошенничество 41-летний местный житель. Он признал вину.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063