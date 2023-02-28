Обокрал детей: вор унес ноутбук из новокуйбышевской школы

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по факту кражи из школы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе к полицейским обратился местный житель. Ночью он увидел, что из окна школы напротив его дома на ул. Коммунистической вылезает мужчина с ноутбуком в руках.

Правоохранители нашли на месте происшествия след обуви, перчатки, молоток и следы крови. Злоумышленник повредил окно, чтобы влезть в школу. Ущерб составил 13 тыс. рублей.

Задержали подозреваемого в течение часа на ул. Миронова. Им оказался судимый за хранение наркотиков, грабежи и мошенничество 41-летний местный житель. Он признал вину.