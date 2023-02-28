Новикомбанк ускорил открытие счетов для юрлиц

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, внедрил новое IT-решение, которое ускорит открытие счета для юридических лиц. Это стало возможно благодаря компоненту "Dynamika. Открытие счета" цифровой экосистемы компании "Динамика".

Новое IT-решение позволяет Новикомбанку оперативно открывать счета юридическим лицам. Решение об открытии счета клиенты банка получают онлайн.

"Dynamika Открытие счета" состоит из двух элементов — личного кабинета и заявки на открытие счета. Сначала клиент в личном кабинете подает заявку, приложив все необходимые документы. Большая часть информации автоматически подгружается из открытых источников. Благодаря этому на заполнение анкеты у представителя организации уходит значительно меньше времени, а банк не тратит ресурс на проверку и корректировку ошибок "ручного" ввода. Затем заявка рассматривается, и финансовая организация принимает решение об открытии счета. Таким образом, за счет внедрения компонента экосистемы "Динамика" Новикомбанк получил дополнительный канал взаимодействия с клиентом. Этот инструмент знакомит пользователя с продуктом или услугой организации, исключая необходимость личного визита клиента в отделение банка.

Новикомбанк сотрудничает с компанией "Динамика" с 2021 года. В этой работе партнер учел специфику, внутренние требования и пожелания финансовой организации. "Dynamika Открытие счета", как и другие компоненты этой IT-экосистемы, максимально универсален в применении и учитывает индивидуальность каждого клиента. Банк планирует внедрить и другие решения Dynamika — "Dynamika Кредитный конвейер" и "Dynamika Автотестирование".