16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

Новикомбанк ускорил открытие счетов для юрлиц

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, внедрил новое IT-решение, которое ускорит открытие счета для юридических лиц. Это стало возможно благодаря компоненту "Dynamika. Открытие счета" цифровой экосистемы компании "Динамика".

Новое IT-решение позволяет Новикомбанку оперативно открывать счета юридическим лицам. Решение об открытии счета клиенты банка получают онлайн.

"Dynamika Открытие счета" состоит из двух элементов — личного кабинета и заявки на открытие счета. Сначала клиент в личном кабинете подает заявку, приложив все необходимые документы. Большая часть информации автоматически подгружается из открытых источников. Благодаря этому на заполнение анкеты у представителя организации уходит значительно меньше времени, а банк не тратит ресурс на проверку и корректировку ошибок "ручного" ввода. Затем заявка рассматривается, и финансовая организация принимает решение об открытии счета. Таким образом, за счет внедрения компонента экосистемы "Динамика" Новикомбанк получил дополнительный канал взаимодействия с клиентом. Этот инструмент знакомит пользователя с продуктом или услугой организации, исключая необходимость личного визита клиента в отделение банка.

Новикомбанк сотрудничает с компанией "Динамика" с 2021 года. В этой работе партнер учел специфику, внутренние требования и пожелания финансовой организации. "Dynamika Открытие счета", как и другие компоненты этой IT-экосистемы, максимально универсален в применении и учитывает индивидуальность каждого клиента. Банк планирует внедрить и другие решения Dynamika — "Dynamika Кредитный конвейер" и "Dynamika Автотестирование".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5