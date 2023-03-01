В Самаре определят лучшего химика-лаборанта ПАО "Т Плюс"

В Самаре начался конкурс профессионального мастерства "Лучший химик-лаборант ПАО "Т Плюс". За победу поборются специалисты из 13 филиалов энергокомпании.

В течение трех дней претендентам на звание "Лучшего по профессии" предстоит преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае, а также практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала "Т Плюс".

Результаты конкурса профессионального мастерства будут озвучены в пятницу, 3 марта. Два лучших химика-лаборанта представят компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях в Москве.