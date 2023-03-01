В Самаре предложили организовать выделенные полосы для общественного транспорта по всему Московскому шоссе

В Самаре предложили организовать выделенные полосы для автобусов и троллейбусов по всей протяженности Московского шоссе, а не только на отдельных участках, сообщает "КП-Самара".

"Это абсолютно реально - например, так недавно сделали в Белгороде, в результате пассажиры довольны, автомобилисты быстро привыкли, пробки стали меньше, пассажиропоток и выручка городского транспорта выросли, ведь часть автомобилистов пересела на общественный транспорт, - говорит администратор транспортных пабликов Андрей Сазонов. - Для Самары такая мера стала бы настоящим спасением. При этом изменение схемы дорожного движения не требует каких-то огромных затрат. Хотелось бы, чтобы те, кто принимает такие решения, поняли масштаб бедствия, которое случается в Самаре каждый раз в часы пик, и пошли навстречу горожанам".

Как пояснили в "Самараавтогазе", ездить по выделенным полосам автобусам действительно гораздо удобнее.

"Опыт организации таких полос на отдельных участках Московского шоссе мы оцениваем крайне положительно - это очень удобно, - говорит представитель перевозчика Анна Замыцкая. - Я думаю, что рано или поздно этот вопрос решится и для всего Московского шоссе, ведь мы видим, что постепенно ситуация в городе меняется к лучшему, например, построили развязку на Ново-Садовой. Надеюсь, что со временем появятся и выделенные линии для общественного транспорта и на всем протяжении главной самарской магистрали".

Кроме того, эксперты уверены, что решить проблему с городским транспортом могли бы дополнительные автобусы. Или хотя бы увеличение их вместимости.

"У нас по центральным, магистральным маршрутам - №№ 47, 23, даже 50 - ходят автобусы средней вместимости. Это недопустимо, на таких серьезных маршрутах нужны более вместительные машины. Тогда пассажирам не придется брать их "с боем"", - считает Андрей Сазонов.

"Самараавтогаз" уже пообещал в 2023 г. горожанам сотню новых автобусов, которые должны пополнить городской автопарк вдобавок к тем 430, которые уже курсируют в Самаре. Правда, когда именно новая техника появится на улицах города, пока неизвестно.

"Закупка новых автобусов стоит в планах на первое полугодие 2023 г., - пояснила Анна Замыцкая. - Но цены на технику все время меняются, поэтому точные сроки поставок пока неизвестны".

Также в "Самараавтогаз" рассказали о планах закупки валидаторов для бесконтактной оплаты. Ими собираются оснастить городские автобусы. Правда, кондукторов тоже пообещали сохранить.