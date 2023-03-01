В Самаре предложили организовать выделенные полосы для общественного транспорта по всему Московскому шоссе

В Самаре предложили организовать выделенные полосы для автобусов и троллейбусов по всей протяженности Московского шоссе, а не только на отдельных участках, сообщает "КП-Самара".
"Это абсолютно реально - например, так недавно сделали в Белгороде, в результате пассажиры довольны, автомобилисты быстро привыкли, пробки стали меньше, пассажиропоток и выручка городского транспорта выросли, ведь часть автомобилистов пересела на общественный транспорт, - говорит администратор транспортных пабликов Андрей Сазонов. - Для Самары такая мера стала бы настоящим спасением. При этом изменение схемы дорожного движения не требует каких-то огромных затрат. Хотелось бы, чтобы те, кто принимает такие решения, поняли масштаб бедствия, которое случается в Самаре каждый раз в часы пик, и пошли навстречу горожанам".
Как пояснили в "Самараавтогазе", ездить по выделенным полосам автобусам действительно гораздо удобнее.
"Опыт организации таких полос на отдельных участках Московского шоссе мы оцениваем крайне положительно - это очень удобно, - говорит представитель перевозчика Анна Замыцкая. - Я думаю, что рано или поздно этот вопрос решится и для всего Московского шоссе, ведь мы видим, что постепенно ситуация в городе меняется к лучшему, например, построили развязку на Ново-Садовой. Надеюсь, что со временем появятся и выделенные линии для общественного транспорта и на всем протяжении главной самарской магистрали".
Кроме того, эксперты уверены, что решить проблему с городским транспортом могли бы дополнительные автобусы. Или хотя бы увеличение их вместимости.
"У нас по центральным, магистральным маршрутам - №№ 47, 23, даже 50 - ходят автобусы средней вместимости. Это недопустимо, на таких серьезных маршрутах нужны более вместительные машины. Тогда пассажирам не придется брать их "с боем"", - считает Андрей Сазонов.
"Самараавтогаз" уже пообещал в 2023 г. горожанам сотню новых автобусов, которые должны пополнить городской автопарк вдобавок к тем 430, которые уже курсируют в Самаре. Правда, когда именно новая техника появится на улицах города, пока неизвестно.
"Закупка новых автобусов стоит в планах на первое полугодие 2023 г., - пояснила Анна Замыцкая. - Но цены на технику все время меняются, поэтому точные сроки поставок пока неизвестны".
Также в "Самараавтогаз" рассказали о планах закупки валидаторов для бесконтактной оплаты. Ими собираются оснастить городские автобусы. Правда, кондукторов тоже пообещали сохранить.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.