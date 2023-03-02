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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вышли в полуфинал турнира Пути РПЛ Фонбет Кубка России

МОСКВА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ответном матче Фонбет Кубка России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Динамо" (1:1) и по итогам двух поединков обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Об этом сообщает пресс-служба самарского ФК.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В ответном матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо". На 28 минуте встречи за фол Николя Нгамалё на Бенхамине Гарре был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый удар в ворота "Динамо реализовал Владимир Писарский — 0:1. На 75 минуте встречи после подачи со штрафного Ярослав Гладышев сравнял счет — 1:1.

По итогам двух встреч (3:2) "Крылья Советов" вышли в ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперник самарцев и хозяева поля в первом и втором матче определятся жеребьевкой, которая состоится 2 марта и будет показана в прямом эфире "Матч ТВ" в 15:25. "Крылья" сыграют с одной из команд: "Спартак", ЦСКА или "Урал". Матчи этой стадии запланированы на 14–16 марта и 4–6 апреля.

В следующем матче "Крылья Советов" вновь встречаются с "Динамо". Игра 18 тура Мир РПЛ состоится в Москве в воскресенье, 5 марта, в 15:00.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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