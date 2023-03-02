Суд оставил в спеццентре подростка, учинившего драку в тольяттинском ТЦ

Суд продлил содержание под стражей 17-летнего подростка, который попал под уголовное дело за драку в торговом центре в Тольятти.
Напомним, по версии Следственного комитета, 27 февраля подозреваемый в тольяттинском ТЦ "Парк Хаус" нарушил общественный порядок и в присутствии посетителей беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес травмы 19-летнему молодому человеку.
Драку снимали на видео и выложили в интернет. В итоге нападавшего задержали правоохранители. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Подозреваемого поместили в ЦВСНП (центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей) ГУ МВД России по Самарской области на 48 часов.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс 2 марта в Следственном комитете, по истечении 48 часов пребывание в ЦВСНП возможно только по судебному решению. Сейчас суд вынес решение о помещении подростка в спеццентр. Расследование уголовного дела пока продолжают. Причину официально не озвучивают, но одна из версий, которая фигурировала в СМИ — нападение на представителя субкультуры "ЧВК Редан".
Правоохранители неофициально рекомендуют родителям провести профилактические беседы с подростками.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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