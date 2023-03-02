Суд оставил в спеццентре подростка, учинившего драку в тольяттинском ТЦ

Суд продлил содержание под стражей 17-летнего подростка, который попал под уголовное дело за драку в торговом центре в Тольятти.

Напомним, по версии Следственного комитета, 27 февраля подозреваемый в тольяттинском ТЦ "Парк Хаус" нарушил общественный порядок и в присутствии посетителей беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес травмы 19-летнему молодому человеку.

Драку снимали на видео и выложили в интернет. В итоге нападавшего задержали правоохранители. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Подозреваемого поместили в ЦВСНП (центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей) ГУ МВД России по Самарской области на 48 часов.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс 2 марта в Следственном комитете, по истечении 48 часов пребывание в ЦВСНП возможно только по судебному решению. Сейчас суд вынес решение о помещении подростка в спеццентр. Расследование уголовного дела пока продолжают. Причину официально не озвучивают, но одна из версий, которая фигурировала в СМИ — нападение на представителя субкультуры "ЧВК Редан".

Правоохранители неофициально рекомендуют родителям провести профилактические беседы с подростками.