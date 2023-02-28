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В тольяттинском ТЦ "Парк Хаус" произошла массовая драка подростков

ТОЛЬЯТТИ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 27 февраля,на парковке возле ТЦ "Парк Хаус" в Тольятти произошла массовая драка подростков, сообщает "КП-Самара".

Информация о конфликтах между разными группами подростков стала появляться с середины февраля по всей стране. В качестве сторон конфликта называли поклонников субкультуры аниме — ЧВК Редан и спортсменов-"оффников". Стычки между ними зафиксированы в торговых центрах во многих крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др. В воскресенье, 26 февраля, группу редановцев заметили и в тольяттинском ТЦ "Парк Хаус". Правда, как рассказал изданию собственный источник, это оказались вовсе не "пауки", а их противники. Тогда драки удалось избежать.

Вечером 27 февраля конфликт все же произошел. В соцсети появились видео, где к подростку с длинными крашеными волосами подошли двое спортивных юношей восточной внешности и стали настойчиво предлагать проследовать с ними. За длинноволосого подростка попытались вступиться две девушки, также с крашеными волосами, однако их усилия не увенчались успехом. После этого длинноволосого парня затащили в мужской туалет и жестоко избили. Побои также снимали на видео.

Одним избиением конфликт не ограничился. К нему подключились другие подростки. Массовая драка переместилась на парковку торгового центра. По предварительным оценкам, в побоище приняли участие более десятка человек. В конфликт вмешалась полиция, драчунов разогнали. Позже появилась информация о том, что зачинщика конфликта, который избил подростка в ТЦ "Парк Хаус", задержали. Однако от официальных комментариев в ГУ МВД по Самарской области на момент публикации материала отказались.

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