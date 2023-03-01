В Тольятти заведено уголовное дело на подростка, учинившего драку в ТЦ

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 27 февраля подозреваемый, находясь в одном из торговых центров Тольятти, грубо нарушая общественный порядок, в присутствии посетителей ТЦ, беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес телесные повреждения 19-летнему молодому человеку.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Подозреваемый помещен в ЦВСНП ГУ МВД России по Самарской области на 48 часов.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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