В Самарской области полицейские задержали безработного парня по подозрению в интернет-мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевший — тоже 20-летний молодой человек из Пестравского района познакомился в социальной сети с девушкой. Она предложила подзаработать на инвестициях, но у парня не было денег. Тогда новая знакомая сказала, что может помочь оформить кредит на выгодных условиях. Для этого она попросила прислать фотографию паспорта и СНИЛС. Парень прислал эти данные и начал получать уведомления из разных банков об отказах в кредите, а подружка перестала выходить на связь.
Как оказалось, у молодого человека уже была плохая кредитная история. Поэтому кредитов он не получил, но понял, что стал жертвой мошенников.
Во время расследования полицейские выяснили, что "знакомая из соцсети" оказалась 20-летним жителем города Ишимбай в Башкортостане.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063