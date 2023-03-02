20-летний парень обманул жителя Самарской области под видом девушки в соцсети

В Самарской области полицейские задержали безработного парня по подозрению в интернет-мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший — тоже 20-летний молодой человек из Пестравского района познакомился в социальной сети с девушкой. Она предложила подзаработать на инвестициях, но у парня не было денег. Тогда новая знакомая сказала, что может помочь оформить кредит на выгодных условиях. Для этого она попросила прислать фотографию паспорта и СНИЛС. Парень прислал эти данные и начал получать уведомления из разных банков об отказах в кредите, а подружка перестала выходить на связь.

Как оказалось, у молодого человека уже была плохая кредитная история. Поэтому кредитов он не получил, но понял, что стал жертвой мошенников.

Во время расследования полицейские выяснили, что "знакомая из соцсети" оказалась 20-летним жителем города Ишимбай в Башкортостане.