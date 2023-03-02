Три ребенка пострадали при столкновении двух Lada Vesta в Самарской области

В среду, 1 марта, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:55 37-летняя женщина на Lada Vesta на 18,3 км дороги Тольятти — Хрящевка во время снегопада не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Vesta под управлением 44-летней автомобилистки.

В результате аварии с травмами госпитализировали троих пассажирок первой машины — девочек 14, 10 и двух лет.