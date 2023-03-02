Три ребенка пострадали при столкновении двух Lada Vesta в Самарской области

В среду, 1 марта, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 6:55 37-летняя женщина на Lada Vesta на 18,3 км дороги Тольятти — Хрящевка во время снегопада не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Vesta под управлением 44-летней автомобилистки.
В результате аварии с травмами госпитализировали троих пассажирок первой машины — девочек 14, 10 и двух лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!