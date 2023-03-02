Самарчанка зарегистрировала в своей квартире 270 мигрантов

В Самаре 32-летней безработной местной жительнице предъявили обвинение в 65 эпизодах фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, с марта по ноябрь 2022 г. женщина поставила на учет в своей квартире на Московском шоссе 270 иностранцев. За это она получила более 80 тыс. рублей.

По данным полиции, в 2022 г. самарчанку, имеющую на иждивении троих детей, уже привлекали к уголовной ответственности за девять аналогичных эпизодов. Она заплатила штраф 50 тыс. руб., но "бизнес" не прекратила.