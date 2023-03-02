Ссора третьеклассников в Самаре привела к уголовному делу

В Самаре после стычки родителей третьеклассников возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Инцидент произошел 22 февраля после конфликта детей в одной из школ Кировского района.

"Родители обиженной девочки с группой земляков (все уроженцы Таджикистана) пришли разбираться домой к родителям мальчика-обидчика. Как пишет в соцсетях мать, сначала их обвинили в неумении воспитывать детей, затем толпа избила отца мальчика, а также соседа, пытавшегося вступиться. Досталось и ребенку. Только после вызова полиции нападавшие скрылись", - рассказывал депутат в своем телеграм-канале.

В итоге избитый отец попал в больницу.

Кроме того, ведется миграционная проверка, которая покажет законность нахождения участников истории в России.