В Самаре после стычки родителей третьеклассников возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Инцидент произошел 22 февраля после конфликта детей в одной из школ Кировского района.
"Родители обиженной девочки с группой земляков (все уроженцы Таджикистана) пришли разбираться домой к родителям мальчика-обидчика. Как пишет в соцсетях мать, сначала их обвинили в неумении воспитывать детей, затем толпа избила отца мальчика, а также соседа, пытавшегося вступиться. Досталось и ребенку. Только после вызова полиции нападавшие скрылись", - рассказывал депутат в своем телеграм-канале.
В итоге избитый отец попал в больницу.
Кроме того, ведется миграционная проверка, которая покажет законность нахождения участников истории в России.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063