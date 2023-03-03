Мошенники заставили самарца поехать в Москву, чтобы оформить кредит

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Безработному 24-летнему местному жителю 10 дней звонили якобы сотрудники банка и убеждали, что на его имя кто-то пытаются оформить кредиты. По словам звонивших, чтобы не стать соучастником сомнительных операций, самарцу нужно самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный" счет. Только вот сделать все это жертве предложили в Москве. Потерпевший запаниковал и отправился в столицу.

Прямо на вокзале мужчину встретили двое, сказали, что помогут спасти деньги, и отвели в банк. Там по их инструкции мужчина взял в кредит более 1,1 млн руб. и перевел на какие-то счета.

Только дома самарец понял, что попался на удочку мошенников.