Мошенники заставили самарца поехать в Москву, чтобы оформить кредит

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Безработному 24-летнему местному жителю 10 дней звонили якобы сотрудники банка и убеждали, что на его имя кто-то пытаются оформить кредиты. По словам звонивших, чтобы не стать соучастником сомнительных операций, самарцу нужно самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный" счет. Только вот сделать все это жертве предложили в Москве. Потерпевший запаниковал и отправился в столицу.
Прямо на вокзале мужчину встретили двое, сказали, что помогут спасти деньги, и отвели в банк. Там по их инструкции мужчина взял в кредит более 1,1 млн руб. и перевел на какие-то счета.
Только дома самарец понял, что попался на удочку мошенников.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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