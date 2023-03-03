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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело профориентационные мероприятия для студентов в Самаре

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты АО "Транснефть - Приволга" провели мероприятия по привлечению перспективных будущих кадров из числа студентов Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Всего в них приняли участие более 200 человек.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В ходе профориентационной встречи со студентами СамГТУ сотрудник отдела кадров рассказала о кадровой политике предприятия и условиях, созданных для карьерного роста и непрерывного развития молодых специалистов, а также ознакомила учащихся со структурой и основными направлениями деятельности компании.

От представителей технических отделов аппарата управления и работников Центральной базы производственного обслуживания студенты узнали, что профессия нефтепроводчика объединяет десятки специальностей. Специалисты рассказали о возможностях самореализации в крупнейшей нефтетранспортной компании мира — ПАО "Транснефть", — которая отмечает в этом году свое 30-летие.

Студенты получили ответы на интересующие их вопросы, в том числе о возможности прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.

На второе профориентационное мероприятие в офис АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре были приглашены студенты СамГТУ, которые проходят обучение по целевому направлению от предприятия. Специалисты кадровой службы рассказали будущим выпускникам о порядке трудоустройства, социальных гарантиях и возможностях карьерного роста. Кроме того, учащиеся получили информацию о работе Совета молодых специалистов предприятия, который создан в процессе совместной деятельности представителей актива молодых работников и специалистов компании с целью их адаптации и стимулирования производственной деятельности.

Ветераны предприятия рассказали о его 70-летней истории, о первопроходцах и выдающихся работниках отрасли, а также вручили студентам — отличникам сертификаты на повышенную стипендию от АО "Транснефть - Приволга".

"Сотрудничество с учебными заведениями направлено на обеспечение предприятия подготовленными кадрами. Расширяя взаимодействие с учебными заведениями Волгоградской, Саратовской и Самарской областей, мы содействуем притоку кадров из числа перспективных выпускников вузов, техникумов и колледжей", — отметил заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.

Ежегодные профориентационные мероприятия — часть системной работы, проводимой АО "Транснефть - Приволга" во всех регионах присутствия, в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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