В Самаре покажут получившую премию "Золотая Маска" балет-поэму "Бахчисарайский фонтан"

10 и 11 марта Самарский театр оперы и балета приглашает на балет-поэму "Бахчисарайский фонтан". Спектакль — обладатель премии "Золотая Маска" за лучшие костюмы (12+).

Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию. Польская княжна Мария жила, оберегаемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако её счастье длилось недолго… Прекрасная и трагичная история, рассказанная языком танца.

Роскошные костюмы, красочные декорации, любовь и ревность — все это есть в спектакле, поражающем воображение масштабом и яркостью.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/balet/concert869.html.