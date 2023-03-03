В Самаре покажут получившую премию "Золотая Маска" балет-поэму "Бахчисарайский фонтан"

10 и 11 марта Самарский театр оперы и балета приглашает на балет-поэму "Бахчисарайский фонтан". Спектакль — обладатель премии "Золотая Маска" за лучшие костюмы (12+).
Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию. Польская княжна Мария жила, оберегаемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако её счастье длилось недолго… Прекрасная и трагичная история, рассказанная языком танца.
Роскошные костюмы, красочные декорации, любовь и ревность — все это есть в спектакле, поражающем воображение масштабом и яркостью.
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/balet/concert869.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.