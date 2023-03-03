Сотрудницу почты из Самарской области подозревают в трудоустройстве "мертвых душ"

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении начальника почтового отделения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии правоохранителей, женщина совершила служебный подлог — внесла в табели учета рабочего времени ложные сведения о сотруднице, которая была фиктивно трудоустроена более трех лет. За это время несуществующей сотруднице выплатил более 500 тыс. рублей. Этими деньгами воспользовалась обвиняемая.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").
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