Сотрудницу почты из Самарской области подозревают в трудоустройстве "мертвых душ"

В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении начальника почтового отделения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, женщина совершила служебный подлог — внесла в табели учета рабочего времени ложные сведения о сотруднице, которая была фиктивно трудоустроена более трех лет. За это время несуществующей сотруднице выплатил более 500 тыс. рублей. Этими деньгами воспользовалась обвиняемая.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").