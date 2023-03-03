Молодые предприниматели смогут получить гранты на реализацию бизнес-идей

В четверг, 2 марта, в региональном центре "Мой бизнес" стартовал первый поток обучающей программы для молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Бизнес-акселератор "Ты предприниматель" позволит участникам пополнить уровень знаний о нюансах ведения своего дела, построении стратегии развития, позиционировании и продвижении своей продукции.
Выпускники образовательного курса смогут претендовать на получение гранта от 100 до 500 тысяч рублей. И прохождение обучения является одним из обязательных условий при подаче заявки на конкурс.
"Образовательная программа позволит предпринимателям избежать многих ошибок и выстроить амбициозные планы по развитию. А воплотить их в жизнь участники смогут, благодаря конкурсу грантов. До 500 тысяч рублей безвозмездно получат победители программы, которые представят экспертной комиссии свои бизнес-проекты, докажут их перспективность и востребованность, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — За первый месяц на программу поступило порядка 400 заявок, и в связи с высоким интересом мы готовим дополнительные группы. Набор заявок продолжается, я приглашаю молодых и энергичных людей использовать эту возможность для развития своего дела", — обратился к предпринимателям Дмитрий Богданов.
Первыми слушателями программы стали 50 молодых предпринимателей Самары, для них состоялась установочная встреча по ключевым организационным и содержательным вопросам участия. Впереди — 2 месяца активного погружения в темы бизнес-планирования, анализа рынка, финансового планирования, продвижения и эффективных продаж, а также итоговая презентация проектов.
"Я надеюсь получить от участия в программе некий опыт, поговорить со спикерами действующего бизнеса и, конечно же, претендовать на грант. Очень важно, что мы можем познакомиться и пообщаться с другими участниками — мне интересно послушать, какие у них проекты и видение бизнеса", — отметил участник образовательной программы "Ты — предприниматель!" Владислав Соловьев.
Обучение предпринимателей пройдет в несколько потоков до 1 мая, прием заявок продолжается на сайте study.mybiz63.ru.
Конкурс грантов состоится летом, победители смогут использовать безвозмездную субсидию на развитие своего бизнеса до конца 2024 года.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей