Молодые предприниматели смогут получить гранты на реализацию бизнес-идей

В четверг, 2 марта, в региональном центре "Мой бизнес" стартовал первый поток обучающей программы для молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Бизнес-акселератор "Ты предприниматель" позволит участникам пополнить уровень знаний о нюансах ведения своего дела, построении стратегии развития, позиционировании и продвижении своей продукции.

Выпускники образовательного курса смогут претендовать на получение гранта от 100 до 500 тысяч рублей. И прохождение обучения является одним из обязательных условий при подаче заявки на конкурс.

"Образовательная программа позволит предпринимателям избежать многих ошибок и выстроить амбициозные планы по развитию. А воплотить их в жизнь участники смогут, благодаря конкурсу грантов. До 500 тысяч рублей безвозмездно получат победители программы, которые представят экспертной комиссии свои бизнес-проекты, докажут их перспективность и востребованность, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — За первый месяц на программу поступило порядка 400 заявок, и в связи с высоким интересом мы готовим дополнительные группы. Набор заявок продолжается, я приглашаю молодых и энергичных людей использовать эту возможность для развития своего дела", — обратился к предпринимателям Дмитрий Богданов.

Первыми слушателями программы стали 50 молодых предпринимателей Самары, для них состоялась установочная встреча по ключевым организационным и содержательным вопросам участия. Впереди — 2 месяца активного погружения в темы бизнес-планирования, анализа рынка, финансового планирования, продвижения и эффективных продаж, а также итоговая презентация проектов.

"Я надеюсь получить от участия в программе некий опыт, поговорить со спикерами действующего бизнеса и, конечно же, претендовать на грант. Очень важно, что мы можем познакомиться и пообщаться с другими участниками — мне интересно послушать, какие у них проекты и видение бизнеса", — отметил участник образовательной программы "Ты — предприниматель!" Владислав Соловьев.

Обучение предпринимателей пройдет в несколько потоков до 1 мая, прием заявок продолжается на сайте study.mybiz63.ru.

Конкурс грантов состоится летом, победители смогут использовать безвозмездную субсидию на развитие своего бизнеса до конца 2024 года.