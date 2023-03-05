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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Динамо" — 0:1

МОСКВА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 марта, "Крылья Советов" в 18 туре РПЛ сыграли с "Динамо".

Фото: pfcks.ru

В первом тайме самарцы отправили два мяча в ворота соперников, но голы не засчитали. Во втором тайме забитый мяч не засчитали уже москвичам.

Исход матча решился в компенсированное время — в ворота "Крыльев" забил Константин Тюкавин. В итоге волжане проиграли со счетом 0:1.

12 марта, в 17:30, "Крылья Советов" сыграют с ЦСКА.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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