"Крылья Советов" проиграли "Динамо" — 0:1

В воскресенье, 5 марта, "Крылья Советов" в 18 туре РПЛ сыграли с "Динамо".
В первом тайме самарцы отправили два мяча в ворота соперников, но голы не засчитали. Во втором тайме забитый мяч не засчитали уже москвичам.
Исход матча решился в компенсированное время — в ворота "Крыльев" забил Константин Тюкавин. В итоге волжане проиграли со счетом 0:1.
12 марта, в 17:30, "Крылья Советов" сыграют с ЦСКА.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?