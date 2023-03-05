"Крылья Советов" проиграли "Динамо" — 0:1

В воскресенье, 5 марта, "Крылья Советов" в 18 туре РПЛ сыграли с "Динамо".

В первом тайме самарцы отправили два мяча в ворота соперников, но голы не засчитали. Во втором тайме забитый мяч не засчитали уже москвичам.

Исход матча решился в компенсированное время — в ворота "Крыльев" забил Константин Тюкавин. В итоге волжане проиграли со счетом 0:1.

12 марта, в 17:30, "Крылья Советов" сыграют с ЦСКА.