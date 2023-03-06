В Самарской области мужчина стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 1 млн рублей

Житель Самарской области — 52-летний машинист электропоезда — стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ему на телефон позвонил неизвестный, представившийся работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на его имя, необходимо перевести деньги на безопасный счет.

Мужчина поверил специалисту и, выполнив действия под его диктовку, перевел на продиктованные счета денежные средства в сумме 1, 041 млн рублей.

После совершения финансовых операций разговор был прекращен. Вскоре мужчина понял, что стал жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор.