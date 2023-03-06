В Новокуйбышевске разыскивают подозреваемого в квартирной краже

Новокуйбышевские полицейские разыскивают 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено 4 марта. Злоумышленник разбил балконное окно и проник в квартиру ул. Строителей. Оттуда он унес ноутбук и золотое кольцо. Потерпевшая оценила ущерб в 12 тыс. рублей.
Полицейские нашли на месте преступления отпечатки пальцев, которые принадлежат мужчине, судимому за кражу и мошенничество. Теперь его объявили в розыск.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, короткостриженый, европейский тип лица, на правом предплечье татуировка в виде кельтского узора, на правовой стороне груди татуировка в виде черепа, был одет в синий пуховик, джинсы и черные ботинки.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84635) 6-67-81, 8(84635) 6-29-91 или 102.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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