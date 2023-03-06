Самарца задержали за присвоение денег работодателя

В Самаре задержали 26-летнего мужчину по подозрению в растрате, сообщает региональное ГУ МВД.

Во время ревизии в компании, продающей полимерные материалы, обнаружилось, что пропало вверенное одному из сотрудников имущество на 98 тыс. рублей. Сам же сотрудник перестал выходить на связь.

Когда мужчину задержали, он рассказал, что пять раз забирал себе деньги от продажи товара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Подозреваемый уже полностью возместил ущерб.