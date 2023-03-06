Самарца задержали за присвоение денег работодателя

В Самаре задержали 26-летнего мужчину по подозрению в растрате, сообщает региональное ГУ МВД.
Во время ревизии в компании, продающей полимерные материалы, обнаружилось, что пропало вверенное одному из сотрудников имущество на 98 тыс. рублей. Сам же сотрудник перестал выходить на связь.
Когда мужчину задержали, он рассказал, что пять раз забирал себе деньги от продажи товара.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Подозреваемый уже полностью возместил ущерб.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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