16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

ВТБ открыл новый сезон Школы управления рисками

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

4 марта 2023 года состоялся торжественный запуск нового потока Школы управления рисками ВТБ в онлайн-формате. К обучению приступили более 260 студентов из 9 городов России: Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Томска.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: член правления ВТБ Максим Кондратенко и представители департамента интегрированного управления рисками.

В новом потоке список городов, в которых проводится программа, пополнили Пермь, Тюмень и Казань. Кроме того, существенно расширен список университетов, чьи студенты смогли принять участие в отборе — их стало более 20. Среди новых участников программы: Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Традиционно трехмесячная программа включает в себя обучение по финансам, риск-менеджменту, количественному моделированию и анализу данных. Учеба в Школе управления рисками проходит в смешанном формате: наряду с видеолекциями для самостоятельного изучения, проводятся вебинары, которые дают возможность пообщаться с преподавателями вживую, задать интересующие вопросы и глубже погрузиться в тему.

В своем обращении к студентам Максим Кондратенко подчеркнул: "В этом году набор в Школу вызвал небывалый интерес и побил рекорд по числу абитуриентов. Было подано свыше 1200 заявок от студентов из разных городов, из которых мы по итогам тестирования отобрали самых лучших. В новом сезоне их ждут новые качественные учебные материалы, большое количество практических кейсов и заданий, пространство для творческого общения. Впереди у них большой и интересный путь, который позволит приобрести ценные знания и навыки в различных областях риск-менеджмента, а лучшим — присоединиться к команде ВТБ".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2