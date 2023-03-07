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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учение на подводном переходе нефтепровода через реку в Самарской области

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Серные Воды — Кротовка через р. Большой Кинель в Самарской области, в зоне ответственности Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Цель — отработка действий по устранению отказов на объектах магистральных трубопроводов и ликвидации их последствий.

По сценарию учений после получения сигнала о падении давления на подводном переходе МН Серные Воды — Кротовка транспортировка нефти была условно остановлена. После подтверждения "выхода" нефти на место прибыли работники и техника линейных производственно-диспетчерских станций "Кротовка" и "Похвистнево", а также центральной ремонтной службы Бугурусланского РНУ. Специалисты развернули два рубежа боновых заграждений общей протяженностью 420 метров, подготовили к работе нефтесборочное оборудование общей производительностью 150 кубометров в час, установили на берегу емкости для временного хранения собранной нефти объемом 170 кубометров.

На месте проведения УТЗ была обеспечена связь, создан охраняемый периметр, организованы пожарные посты. На протяжении всего мероприятия специалисты эколого-аналитической лаборатории Бугурусланского РНУ обеспечивали контроль параметров окружающей среды.

Участие в мероприятии приняли около 50 человек, использовано 20 единиц автотранспортной и специальной техники. Участники подтвердили знание требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, норм охраны труда. Оперативные и слаженные действия персонала позволили успешно решить поставленные задачи в регламентные сроки, что обеспечило высокую оценку со стороны наблюдателей от АО "Транснефть - Приволга", которые контролировали ход УТЗ.

Проведение учебно-тренировочных занятий является эффективным средством повышения готовности персонала, обеспечения надежной и безаварийной работы магистральных трубопроводов.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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