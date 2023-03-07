ТОАЗ определил лучших слесарей-ремонтников

Тольяттиазот провел ежегодный конкурс профессионального мастерства "Лучший слесарь–ремонтник", в котором приняли участие 89 сотрудников предприятия. В соревнованиях для специалистов по ремонту статического и динамического оборудования участвовали как работники с солидным опытом, так и только начинающие свою карьеру на ТОАЗе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Профессиональные соревнования проходили в течение пяти дней в три этапа. Первый из них предполагал проверку теоретических знаний: конкурсантам необходимо было ответить на 100 вопросов в области спецтехнологии, охраны труда и промышленной безопасности. На втором этапе специалисты ТОАЗа демонстрировали навыки чтения чертежей. Время для расшифровки технической документации и ответов на вопросы конкурсной комиссии было ограничено 20 минутами. В финале конкурсанты выполняли практическое задание: условия испытания были максимально приближены к работе на производстве. Слесари–ремонтники динамического оборудования выполняли центровку насосов и измерение деталей, а статического — подготовку замыкающего участка трубопровода.

По итогам конкурса "Лучшим молодым слесарем-ремонтником динамического оборудования" стал Леонид Марущак из цеха № 22, его коллега Данила Студеникин из цеха № 100 стал сильнейшим в ремонте статического оборудования.

Среди наставников лучшими по направлениям признаны Николай Войнов из цеха № 21 и Алексей Мажаев из цеха № 100.

Победителям конкурса на год присваиваются профессиональные уровни "Эксперт" и "Профессионал", что подразумевает дополнительные ежемесячные выплаты.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ":

— Тольяттиазот заинтересован в квалифицированных кадрах, поэтому по ключевым для предприятия специальностям мы регулярно проводим конкурсы профессионального мастерства. Они стимулируют сотрудников совершенствовать свои навыки, дают возможность заявить о себе. Их участники не только демонстрируют достигнутый уровень в профессии, но и проявляют свои личностные качества: целеустремлённость, организованность, внимательность, решительность. Такие конкурсы — это еще и возможность заложить фундамент для карьерного роста.