Самарца будут судить за обман пенсионерки

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, от которого пострадала пенсионерка.

По версии следствия, в октябре 2022 г. обвиняемый участвовал в обмане пожилой женщины. Жертве позвонил неизвестный и сказал, что ее дочь виновна в ДТП и нужно 132 тыс. руб., чтобы избежать уголовной ответственности.

В итоге жертва растерялась и отдала деньги мошеннику.

Уголовное дело направили в Промышленный районный суд.