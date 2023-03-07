Самарца будут судить за обман пенсионерки

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, от которого пострадала пенсионерка.
По версии следствия, в октябре 2022 г. обвиняемый участвовал в обмане пожилой женщины. Жертве позвонил неизвестный и сказал, что ее дочь виновна в ДТП и нужно 132 тыс. руб., чтобы избежать уголовной ответственности.
В итоге жертва растерялась и отдала деньги мошеннику.
Уголовное дело направили в Промышленный районный суд.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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