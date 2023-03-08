В Самаре на торги выставили помещения "Почты России" почти за 31 млн рублей

В Самаре на торги выставили нежилые здания "Почты России", расположенные на ул. Коммунистической, 11. Соответствующий лот опубликован на сайте "Российского аукционного дома" (РАД).

В частности, на продажу выставлено три кирпичных одноэтажных здания (склад, помещение аккумуляторного цеха и гараж). Их общая площадь — 1,9 тыс. кв. метров.

Начальная цена лота — порядка 30,8 млн рублей, еще 6 млн рублей составляет задаток. Прием заявок стартовал вечером 6 марта. Он продлится до 3 апреля, а уже через 7 дней состоится аукцион на электронной торговой площадке РАД.

Имущество реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1461 "Об утверждении Правил реализации недвижимого имущества акционерного общества "Почта России", не соответствующего целям его деятельности.