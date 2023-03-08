Рецидивист из Самарской области обокрал посетительницу ТЦ

В Новокуйбышевский городской суд отправили уголовное дело 44-летнего мужчины, неоднократно судимого за кражи, грабеж и разбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину обвиняют в краже. Потерпевшая — 41-летняя местная жительница лишилась банковской карты и 6 тыс. рублей. По словам женщины, карта могла потеряться в ТЦ на пр. Победы, когда на выходе из магазина она упала, и содержимое карманов высыпалось на лестницу.

Пропажу карты женщина обнаружила на следующий день. К тому моменту ей успели расплатиться в нескольких магазинах и развлекательном заведении.

Полицейские посмотрели записи видеонаблюдения из торговых точек и узнали на них подучетного мужчину, который уже много раз был судим. Его задержали в Самаре. Подозреваемый признался, что нашел чужую карту около ТЦ и решил воспользоваться ей.

Обвинение ему предъявили по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").