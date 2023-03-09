В тольяттинском магазине мужчина угрожал убить продавщицу из-за пачки сигарет

В Тольятти задержали 43-летнего мужчину, строившего дебош в магазине. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны услышал звуки разбившегося из торговой точки на пр. Степана Разина. В магазине росгвардейцы увидели продавца и мужчину с металлической трубой. Сотрудница магазина попросила помощи и сказала, что посетитель угрожал убить ее.

Как выяснилось, мужчина потребовал дать ему бесплатно пачку сигарет. Когда женщина отказалась, он достал металлическую трубу, разбил окно и начал угрожать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").