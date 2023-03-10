Сотрудница "Т Плюс" признана "Женщиной года" в энергетике

Техник производственно-технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ-1 из Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марина Демчева признана "Женщиной года" в рамках традиционной премии городского округа Новокуйбышевск. В общей сложности был отмечен 31 житель муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Марина Демчева пришла на предприятие после окончания Новокуйбышевского нефтехимического техникума в 1988 году. На своем рабочем месте она контролирует работу оборудования и ведет учет произведенной электро- и теплоэнергии. Вот уже 35 лет Марина Демчева трудится на электростанции, демонстрируя грамотный и ответственный подход при решении каждой трудовой задачи. Руководство станции неоднократно поощряло ее за добросовестный труд, а в 2008 году она была награждена Почетной грамотой главы администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что в конце 2022 года пятеро сотрудников энергокомпании с ТЭЦ ВАЗа стали финалистами ежегодной акции общественного признания "Наши люди" г. о. Тольятти, а в номинации "Женщина-мать" была отмечена электромонтер главного щита управления ТЭЦ ВАЗа Екатерина Бакисова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!