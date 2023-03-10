Сотрудница "Т Плюс" признана "Женщиной года" в энергетике

Техник производственно-технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ-1 из Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марина Демчева признана "Женщиной года" в рамках традиционной премии городского округа Новокуйбышевск. В общей сложности был отмечен 31 житель муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Марина Демчева пришла на предприятие после окончания Новокуйбышевского нефтехимического техникума в 1988 году. На своем рабочем месте она контролирует работу оборудования и ведет учет произведенной электро- и теплоэнергии. Вот уже 35 лет Марина Демчева трудится на электростанции, демонстрируя грамотный и ответственный подход при решении каждой трудовой задачи. Руководство станции неоднократно поощряло ее за добросовестный труд, а в 2008 году она была награждена Почетной грамотой главы администрации Новокуйбышевска.

Напомним, что в конце 2022 года пятеро сотрудников энергокомпании с ТЭЦ ВАЗа стали финалистами ежегодной акции общественного признания "Наши люди" г. о. Тольятти, а в номинации "Женщина-мать" была отмечена электромонтер главного щита управления ТЭЦ ВАЗа Екатерина Бакисова.