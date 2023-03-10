Живая козочка выступит на сцене Самарского театра оперы в балете "Эсмеральда"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 марта Самарский театр оперы и балета приглашает на балет Цезаря Пуни "Эсмеральда" (12+), созданный по знаменитому роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Трогательная повесть о любви юной цыганки предстает во всей красоте блистательного танца и музыки, отмеченной историческим и национальным колоритом.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета