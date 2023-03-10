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Театр Культура

Живая козочка выступит на сцене Самарского театра оперы в балете "Эсмеральда"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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15 марта Самарский театр оперы и балета приглашает на балет Цезаря Пуни "Эсмеральда" (12+), созданный по знаменитому роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Трогательная повесть о любви юной цыганки предстает во всей красоте блистательного танца и музыки, отмеченной историческим и национальным колоритом.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Сюжетная линия романа сохранена, однако социальная тема, столь ярко выраженная у Гюго, в балете переведена в личную драму. Трагическая развязка заменена благополучной, Эсмеральда и Феб обретают счастье.

В спектакле принимает участие живая козочка, которую специально привозят из самарского зоопарка.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/balet/concert810.html.

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