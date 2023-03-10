Живая козочка выступит на сцене Самарского театра оперы в балете "Эсмеральда"

15 марта Самарский театр оперы и балета приглашает на балет Цезаря Пуни "Эсмеральда" (12+), созданный по знаменитому роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Трогательная повесть о любви юной цыганки предстает во всей красоте блистательного танца и музыки, отмеченной историческим и национальным колоритом.
Сюжетная линия романа сохранена, однако социальная тема, столь ярко выраженная у Гюго, в балете переведена в личную драму. Трагическая развязка заменена благополучной, Эсмеральда и Феб обретают счастье.
В спектакле принимает участие живая козочка, которую специально привозят из самарского зоопарка.
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/balet/concert810.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.