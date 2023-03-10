Самарца обвиняют в производстве 37 кг наркотиков

В Самарский областной суд отправилось уголовное дело местного жителя, обвиняемого в производстве наркотиков, приобретении прекурсоров и попытке сбыта. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с августа 2021 г. по март 2022 г. самарец в сговоре с неизвестным организовал производство запрещенного вещества в доме в Красноярском районе.

Когда мужчину задержали, в подвале нашли 37 кг наркотиков, расфасованных в свертки.