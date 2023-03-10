Самарца подозревают в мошенничестве с выплатой на развитие бизнеса

В Самаре в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2022 г. мужчина получил 350 тыс. руб. в рамках социального контракта на развитие собственного дела. Как выяснилось позже, основанием для получения денег был поддельный договор купли-продажи грузового автомобиля — в реальности самарец не покупал этот автомобиль.