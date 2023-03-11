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Преступления Происшествия

В Волжском районе задержан подозреваемый в краже звукоаппаратуры из автомобиля

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Госавтоинспекции остановили транспортное средство, в котором подозреваемый вместе с приятелями перевозил краденое.

В марте текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от 23-летнего местного жителя о краже аккумулятора, сабвуфера и усилителя из принадлежащего ему автомобиля "ВАЗ 2107".

Полицейские в ходе опроса заявителя выяснили, что автомобиль был припаркован во дворе дома в мкр. Южный город. Специалист экспертно-криминалистического отделения О МВД России по Волжскому району при осмотре автомашины обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации.

В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Нефтегорского района.

Этим же днем, в ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции Волжского района остановили для проверки документов автомобиль "Daewoo Espero". В салоне транспортного средства находился водитель и двое пассажиров.

При проверке документов сотрудники Госавтоинспекции установили, что транспортное средство снято с учета и приняли решение досмотреть автомобиль. В ходе досмотра в присутствии понятых в салоне полицейские обнаружили сабвуфер с усилителем и проводами и аккумулятор, схожие с теми, что были похищены из отечественной легковушки.

Водителя и пассажиров иномарки задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Одним из пассажиров оказался ранее судимый за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 21-летний житель Нефтегорска, следы пальцев рук которого были изъяты с места преступления.

Полицейским мужчина пояснил, что находясь в мкр Южный город со своими товарищами, увидел припаркованный автомобиль "ВАЗ 2107", через заднее стекло он заметил на заднем сиденье сабвуфер, на котором прикреплены три усилителя, также он обратил внимание, что задняя дверь автомобиля открыта.

Друзьям злоумышленник сказал, что это автомобиль его знакомого, который должен ему денежные средства, и с разрешения знакомого имущество нужно забрать в счет долга. Уже находясь в отделении полиции, мужчина признался своим друзьям, что обманул их.

Следственным отделом О МВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Расследование продолжается, подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

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