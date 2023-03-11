"Акрон" обыграл в большинстве КАМАЗ в матче Первой лиги

Тольяттинский "Акрон" в субботу, 11 марта, обыграл дома челнинский КАМАЗ в матче 22-го тура Первой лиги.





Первый гол был забит на 15-й минуте игры — отличился полузащитник "Акрона" Владимир Азаров. Гости играли в меньшинстве с 27-й минуты — удаление "заработал" защитник КАМАЗа Артем Абрамов. В концовке матча тольяттинцы удвоили преимущество благодаря голу Андреса Понсе. В итоге, 2:0 — победа команды Евгения Калешина.



После этого матча "Акрон" поднялся на 12-е место в таблице Первой лиги (26 очков), КАМАЗ остался на 7-й позиции (32 балла).