"Акрон" обыграл в большинстве КАМАЗ в матче Первой лиги

Тольяттинский "Акрон" в субботу, 11 марта, обыграл дома челнинский КАМАЗ в матче 22-го тура Первой лиги.
Первый гол был забит на 15-й минуте игры — отличился полузащитник "Акрона" Владимир Азаров. Гости играли в меньшинстве с 27-й минуты — удаление "заработал" защитник КАМАЗа Артем Абрамов. В концовке матча тольяттинцы удвоили преимущество благодаря голу Андреса Понсе. В итоге, 2:0 — победа команды Евгения Калешина.
После этого матча "Акрон" поднялся на 12-е место в таблице Первой лиги (26 очков), КАМАЗ остался на 7-й позиции (32 балла).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?