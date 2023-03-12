В Самаре могут закрыть переправу через Волгу в связи с началом ледохода

В воскресенье, 12 марта, в связи с началом ледохода на реке Волга движение судов на воздушной подушке будет осуществляться только в светлое время суток. сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
В случае изменения или ухудшения ледовой обстановки движение СВП может быть прекращено.
Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездки.
Напомним, в Самарской области уже несколько дней столбики термометров поднимаются выше ноля. На Волге начался ледоход, в городе - дождь.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.