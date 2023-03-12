В Самаре могут закрыть переправу через Волгу в связи с началом ледохода

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В воскресенье, 12 марта, в связи с началом ледохода на реке Волга движение судов на воздушной подушке будет осуществляться только в светлое время суток. сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.