"Крылья" проиграли ЦСКА с крупным счетом 0:4

В 19-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречались с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Счет армейцы открыли на 24-й минуте встречи. После дальнего удар Милана Гайича мяч рикошетом отскочил к Антону Заболотному, который переправил мяч в ворота - 1:0. На 26 минуте Иван Обляков довел счет до 2:0.
На 42-й минуте матча удар Антона Заболотного Иван Ломаев парировал, но первым на добивании оказался Федор Чалов, который отправил мяч в ворота - 3:0.
На 75 минуте Виллиан установил окончательный счет - 4:0.
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают ЦСКА. Первый полуфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 15 апреля, в 18:30.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?