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Футбол Спорт

"Крылья" проиграли ЦСКА с крупным счетом 0:4

МОСКВА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 19-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречались с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: pfcks.ru

Счет армейцы открыли на 24-й минуте встречи. После дальнего удар Милана Гайича мяч рикошетом отскочил к Антону Заболотному, который переправил мяч в ворота - 1:0. На 26 минуте Иван Обляков довел счет до 2:0.

На 42-й минуте матча удар Антона Заболотного Иван Ломаев парировал, но первым на добивании оказался Федор Чалов, который отправил мяч в ворота - 3:0.

На 75 минуте Виллиан установил окончательный счет - 4:0.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают ЦСКА. Первый полуфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 15 апреля, в 18:30.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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