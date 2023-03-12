"Крылья" проиграли ЦСКА с крупным счетом 0:4

В 19-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречались с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Счет армейцы открыли на 24-й минуте встречи. После дальнего удар Милана Гайича мяч рикошетом отскочил к Антону Заболотному, который переправил мяч в ворота - 1:0. На 26 минуте Иван Обляков довел счет до 2:0.

На 42-й минуте матча удар Антона Заболотного Иван Ломаев парировал, но первым на добивании оказался Федор Чалов, который отправил мяч в ворота - 3:0.

На 75 минуте Виллиан установил окончательный счет - 4:0.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают ЦСКА. Первый полуфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 15 апреля, в 18:30.