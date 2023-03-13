Программист из Самары перевел мошенникам 1,6 млн рублей

В Самаре программист одного из ООО перевел мошенникам более 1,6 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Днем 9 марта 26-летнему потерпевшему звонили неизвестные. Представившись сотрудниками правоохранительных органов злоумышленники сообщили мужчине, что на его имя кем-то оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".
Действуя по инструкциям неизвестных, мужчина перевел на указанные звонившим расчетные счета более 1,6 млн рублей. Поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения
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