В 2022 году в Самарской области число умерших вдвое превысило количество родившихся

В 2022 г. число родившихся в Самарской области по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 9,6%, число умерших — на 22,3%, превысив число родившихся в 1,8 раза (в 2021 году — в 2,1 раза). Об этом сообщает Самарастат.
В 2022 г. родилось на 2634 человека меньше, чем в 2021 г. (24,9 тыс. против 27,5 тыс. жителей). Умерло на 12,8 тыс. самарцев меньше (44,8 тыс. человек против 57,7 тыс. в 2021 году).
"Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль, — отмечается в сообщении службы статистики. — В 2022 году естественная убыль населения наблюдалась во всех городах и районах Самарской области за исключением Волжского района (поселки Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика).
Кроме того, как отметили в Самарастате, по сравнению с 2021 годом в 2022 году число зарегистрированных браков увеличилось на 10,8%, число разводов уменьшилось на 0,2%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 640 распавшихся (в 2021 году — 711).
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.