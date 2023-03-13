В 2022 году в Самарской области число умерших вдвое превысило количество родившихся

В 2022 г. число родившихся в Самарской области по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 9,6%, число умерших — на 22,3%, превысив число родившихся в 1,8 раза (в 2021 году — в 2,1 раза). Об этом сообщает Самарастат.

В 2022 г. родилось на 2634 человека меньше, чем в 2021 г. (24,9 тыс. против 27,5 тыс. жителей). Умерло на 12,8 тыс. самарцев меньше (44,8 тыс. человек против 57,7 тыс. в 2021 году).

"Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль, — отмечается в сообщении службы статистики. — В 2022 году естественная убыль населения наблюдалась во всех городах и районах Самарской области за исключением Волжского района (поселки Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика).

Кроме того, как отметили в Самарастате, по сравнению с 2021 годом в 2022 году число зарегистрированных браков увеличилось на 10,8%, число разводов уменьшилось на 0,2%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 640 распавшихся (в 2021 году — 711).