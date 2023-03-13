Стало известно, кто очистит земли нацпарка "Самарская Лука" от спиртовой барды

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области определилось с подрядчиком, который займется рекультивацией территорий, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды. Участки расположены в селе Рождествено, часть из них входит в границы нацпарка "Самарская Лука".

Напомним, на рекультивацию было выделено 493,1 млн рублей.

На торги заявились две компании, по итогам конкурса подряд выиграло ООО "Геосинтетика". Общество предложило выполнить услуги по начальной цене контракта.

Общая площадь участков, на которых незаконно размещены отходы спиртовой барды, — 42,44 га. Предполагается, что рекультивация будет проведена в два этапа и завершится в 2024 году.

В 2023 г. планируется: разработать и утвердить проект работ, начать подготовительные работы (выполнить геодезическую разбивку, ввести в эксплуатацию системы видеонаблюдения, разработать схемы и устройства временных подъездных путей, получить разрешение на использование земель, организовать в границах земельного отвода рекультивируемой территории временную гидроизолированную площадку компостирования, смонтировать систему нейтрализации запахов "мокрый барьер", начать поэтапную экскавацию антропогенного грунта и т. д.).

Основанием для выполнения работ служат федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", а также госпрограмма Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014–2025 годы и на период до 2030 года".