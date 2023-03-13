Сызранский городской суд рассмотрит уголовное дело 62-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено в июле 2022 года. 55-летняя местная жительница лишилась мобильника стоимостью 8,5 тыс. рублей. Женщина потеряла его в торговом центре и не смогла разыскать самостоятельно.
Полицейские решили проверить места сбыта краденого и нашли телефон в комиссионном магазине. Сдала его 30-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что телефон ей подарила мать, но из-за тяжелого материального положения женщине пришлось продать его.
Сделавшая подарок мать призналась, что нашла мобильник в ТЦ, но решила, что останется безнаказанной, раз ее никто не видел.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063