Жительница Сызрани нашла чужой телефон и подарила дочери

Сызранский городской суд рассмотрит уголовное дело 62-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в июле 2022 года. 55-летняя местная жительница лишилась мобильника стоимостью 8,5 тыс. рублей. Женщина потеряла его в торговом центре и не смогла разыскать самостоятельно.

Полицейские решили проверить места сбыта краденого и нашли телефон в комиссионном магазине. Сдала его 30-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что телефон ей подарила мать, но из-за тяжелого материального положения женщине пришлось продать его.

Сделавшая подарок мать призналась, что нашла мобильник в ТЦ, но решила, что останется безнаказанной, раз ее никто не видел.