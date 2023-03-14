В Самарской области приступят к ремонту трассы Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки

В Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершились конкурсные процедуры по очередному капиталоемкому объекту дорожной инфраструктуры - участку протяженностью 28,75 км автодороги Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района.
Трасса с 0 км по 28,5 км, от автодороги Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки до границы с Татарстаном входит в опорную дорожную сеть Российской Федерации, обеспечивает межрегиональные и транзитные перевозки.
Проектом капитального ремонта автодороги Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района предусмотрены усиление и уширение дорожной одежды, ремонт пересечений и примыканий. Общая площадь нового дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, способного выдерживать высокие и интенсивные нагрузки транспортного потока, составит около 270 тыс. кв. м.
Подрядная организация к большим объемам работ готова: "У нас есть мощности для производства нужного количества асфальтобетонных и бетонных смесей, запасы инертных материалов. Выпуск планируем с асфальтобетонного завода и бетоносмесительной установки в п. Суходол. Также формируем асфальтоукладочные комплексы, в составе которых предусматривается применение перегружателей, для сохранения температурного режима горячих асфальтовых смесей. Комплектуем бригады специалистов", - рассказала начальник производственно-технического отдела строительной кампании Ирина Анашина.
В составе дороги в нормативное состояние приведут два моста через р. Липовка на км 1+033 и черз р. Кондурча на км 15+660. Отремонтируют опоры, пролетные строения, сопряжения с дорогой, водоотвод с проезжей части и лестничные сходы, укрепят конусы.
Учитывая, что дорога служит маршрутом межрегиональных и межмуниципальных пассажирских перевозок, устроят остановочные карманы, посадочные площадки из асфальтобетона и установят 12 автобусных павильонов.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установят 986 дорожных знаков, обустроят более 56 км барьерного ограждения, с обеих сторон проезжей части, практически на всем протяжении ремонтируемого участка, около 2 км пешеходного ограждения, построят тротуар площадью 7,4 тыс. кв. м. Также обустроят более одного км наружного освещения в д. Новое Фейзуллово.
Стоимость контракта - 2 млрд 196 млн рублей. К работам подрядная организация должна приступить не позднее 1 июня 2023 года, завершить - до 1 июля 2025 года.
Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом - лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.
"Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - отмечает глава региона.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?