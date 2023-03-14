В Самарской области приступят к ремонту трассы Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки

В Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершились конкурсные процедуры по очередному капиталоемкому объекту дорожной инфраструктуры - участку протяженностью 28,75 км автодороги Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района.

Трасса с 0 км по 28,5 км, от автодороги Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки до границы с Татарстаном входит в опорную дорожную сеть Российской Федерации, обеспечивает межрегиональные и транзитные перевозки.

Проектом капитального ремонта автодороги Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района предусмотрены усиление и уширение дорожной одежды, ремонт пересечений и примыканий. Общая площадь нового дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, способного выдерживать высокие и интенсивные нагрузки транспортного потока, составит около 270 тыс. кв. м.

Подрядная организация к большим объемам работ готова: "У нас есть мощности для производства нужного количества асфальтобетонных и бетонных смесей, запасы инертных материалов. Выпуск планируем с асфальтобетонного завода и бетоносмесительной установки в п. Суходол. Также формируем асфальтоукладочные комплексы, в составе которых предусматривается применение перегружателей, для сохранения температурного режима горячих асфальтовых смесей. Комплектуем бригады специалистов", - рассказала начальник производственно-технического отдела строительной кампании Ирина Анашина.

В составе дороги в нормативное состояние приведут два моста через р. Липовка на км 1+033 и черз р. Кондурча на км 15+660. Отремонтируют опоры, пролетные строения, сопряжения с дорогой, водоотвод с проезжей части и лестничные сходы, укрепят конусы.

Учитывая, что дорога служит маршрутом межрегиональных и межмуниципальных пассажирских перевозок, устроят остановочные карманы, посадочные площадки из асфальтобетона и установят 12 автобусных павильонов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установят 986 дорожных знаков, обустроят более 56 км барьерного ограждения, с обеих сторон проезжей части, практически на всем протяжении ремонтируемого участка, около 2 км пешеходного ограждения, построят тротуар площадью 7,4 тыс. кв. м. Также обустроят более одного км наружного освещения в д. Новое Фейзуллово.

Стоимость контракта - 2 млрд 196 млн рублей. К работам подрядная организация должна приступить не позднее 1 июня 2023 года, завершить - до 1 июля 2025 года.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом - лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.

"Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - отмечает глава региона.