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Государство и Бизнес Экономическая политика

Как самарские компании осваивают зарубежные рынки

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприниматели, обратившиеся в Центр поддержки экспорта Самарской области, в 2022 году наторговали на 2,8 млрд рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Разбираемся, какие страны активно закупают наши товары, что это за товары и какие меры поддержки доступны экспортно ориентированным предприятиям региона.

Прежде всего, самарскую продукцию активно закупают страны постсоветского пространства: Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Казахстан и Армения, а также страны Ближнего Востока — Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Египет. Не менее активно совершаются сделки и в Юго-Восточной Азии, а именно в Индии, Китае, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и Сингапуре.

Чаще всего иностранцев интересуют продукты питания, бытовая химия, товары повседневного спроса, а также автозапчасти, металл и различное промышленное оборудование.

"С помощью регионального Центра поддержки экспорта в 2022 году самарскими копаниями заключено 67 экспортных контрактов на общую сумму 2,8 млрд рублей. Наш регион интересен российским и зарубежным компаниями и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Услугами ЦПЭ в прошедшем году воспользовались 518 предпринимателей, которым предоставили более 2 тысяч различных услуг".

Что это за услуги? И какие из них наиболее востребованы? Рассказываем подробно.

1. Поиск иностранных партнеров. Уже в этом году с помощью этой услуги заключено несколько контрактов с Китаем на кондитерские изделия и растительное масло.

2. Сопровождение экспортного контракта. На днях с помощью этой услуги заключены контракты на нефтяное оборудование и стройматериалы с Казахстаном и пищевое оборудование с Белоруссией.

3. Участие в международных выставках. В прошлом месяце с помощью этой услуги заключены экспортные контракты на детские игрушки с Казахстаном и автомобильные запчасти с Кубой.

4. Размещение на международных торговых площадках. Несколько десятков компаний, обратившихся в ЦПЭ, сегодня успешно торгуют на крупнейших электронных площадках Юго-Восточной Азии: Alibaba, Lazada, WeChat.

5. Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции СМСП, предназначенной для экспорта на внешние рынки Оказано софинансирование затрат при транспортировке продукции самарских предпринимателей в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Сербию. Абхазию.

А также:

6. Международные бизнес-мисс и реверсные бизнес миссии

7. Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта.

8. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации СМСП

9. Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований

10. Организация участия СМСП в акселерационной программе "Экспортный форсаж", разработанной Школой экспорта РЭЦ

Торговать за рубеж несложно! А с поддержкой Центра поддержки экспорта — ваши риски минимизированы до предела!

Обращайтесь: https://mybiz63.ru/organizations/3

Телефон горячей линии: 8(800)300-63-63

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