В регионе пройдут мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя

В субботу, 18 марта, Самарская область примет участие во всероссийских мероприятиях, посвященных годовщине присоединения Крыма и Севастополя, и проведет народную акцию "#СвоихНебросаем".

В этот исторический день, ровно девять лет назад Крым воссоединился с Россией. Подписание в Кремле договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации стало поворотным моментом в истории не только самого полуострова, но и всей страны.

Афиша культурно-образовательных мероприятий ориентирована на широкую аудиторию, но каждое из них призвано напомнить, насколько важным был судьбоносный выбор 2014 года и каким непростым для Крыма и Севастополя был путь домой.

В кинозалах муниципальных образований Самарской области пройдет показ художественного фильма "Дорога к дому" (режиссер Иван Шерстников), снятого в Крыму и созданного крымскими кинематографистами при поддержке ООО "Концертно-продюсерского центра Сергея Войтенко".

В историческом парке "Россия - моя история" в 14:00 пройдет сборная экскурсия с викториной "Крым - от империи до федерации", а также состоится открытие мультимедийной выставки графических новелл "Герои спецоперации", посвященных подвигам участников СВО.

Практически в каждом муниципальном образовании пройдет тематическая концертная программа. В селе Борское состоится концерт в рамках проекта совета отцов Самарской области "Песни Победы Отцов". Специально к памятной дате в репертуар областного проекта будут добавлены песни "Севастопольский вальс" и "Легендарный Севастополь".

В сети интернет каждый житель Самарской области может присоединиться к акции по размещению информации о значимости воссоединения республики Крым с Россией и поздравлений, приуроченных к этой дате, - для участия достаточно поставить под постом хэштег #ЗаНашКрым.

Также в социальных сетях проходит акция "Русский мир не искоренить!", где пользователи рассказывают о русской культуре, выдающихся личностях, памятниках, мемориалах и т. д., и серия видеопостов "Моя страна - моя Россия", в которых участники читают стихотворения великих русских поэтов в знак протеста против попыток запрета русской культуры за рубежом.

18 марта в 11:00 в областной столице на площади Славы старт тематическим мероприятиям дадут народная акция по изготовлению маскировочных сетей "#СвоихНеБросаем", акция "Самарский хлеб и крымский чай".

В 12:00 от ТЦ "Русь на Волге" стартует автопробег "Крым, Донбасс, Россия - навсегда!". В вечернее время телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" будет тематически подсвечена, а на фасадах зданий в городских округах и муниципальных районах региона за счет комбинирования освещения окон будет скомпонована буква Z - визуальный символ спецоперации в Донбассе.

Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт "Крымская весна", с участием самарских коллективов, который пройдет на площади Славы.