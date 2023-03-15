В регионе пройдут мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя

В субботу, 18 марта, Самарская область примет участие во всероссийских мероприятиях, посвященных годовщине присоединения Крыма и Севастополя, и проведет народную акцию "#СвоихНебросаем".
В этот исторический день, ровно девять лет назад Крым воссоединился с Россией. Подписание в Кремле договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации стало поворотным моментом в истории не только самого полуострова, но и всей страны.
Афиша культурно-образовательных мероприятий ориентирована на широкую аудиторию, но каждое из них призвано напомнить, насколько важным был судьбоносный выбор 2014 года и каким непростым для Крыма и Севастополя был путь домой.
В кинозалах муниципальных образований Самарской области пройдет показ художественного фильма "Дорога к дому" (режиссер Иван Шерстников), снятого в Крыму и созданного крымскими кинематографистами при поддержке ООО "Концертно-продюсерского центра Сергея Войтенко".
В историческом парке "Россия - моя история" в 14:00 пройдет сборная экскурсия с викториной "Крым - от империи до федерации", а также состоится открытие мультимедийной выставки графических новелл "Герои спецоперации", посвященных подвигам участников СВО.
Практически в каждом муниципальном образовании пройдет тематическая концертная программа. В селе Борское состоится концерт в рамках проекта совета отцов Самарской области "Песни Победы Отцов". Специально к памятной дате в репертуар областного проекта будут добавлены песни "Севастопольский вальс" и "Легендарный Севастополь".
В сети интернет каждый житель Самарской области может присоединиться к акции по размещению информации о значимости воссоединения республики Крым с Россией и поздравлений, приуроченных к этой дате, - для участия достаточно поставить под постом хэштег #ЗаНашКрым.
Также в социальных сетях проходит акция "Русский мир не искоренить!", где пользователи рассказывают о русской культуре, выдающихся личностях, памятниках, мемориалах и т. д., и серия видеопостов "Моя страна - моя Россия", в которых участники читают стихотворения великих русских поэтов в знак протеста против попыток запрета русской культуры за рубежом.
18 марта в 11:00 в областной столице на площади Славы старт тематическим мероприятиям дадут народная акция по изготовлению маскировочных сетей "#СвоихНеБросаем", акция "Самарский хлеб и крымский чай".
В 12:00 от ТЦ "Русь на Волге" стартует автопробег "Крым, Донбасс, Россия - навсегда!". В вечернее время телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" будет тематически подсвечена, а на фасадах зданий в городских округах и муниципальных районах региона за счет комбинирования освещения окон будет скомпонована буква Z - визуальный символ спецоперации в Донбассе.
Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт "Крымская весна", с участием самарских коллективов, который пройдет на площади Славы.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.