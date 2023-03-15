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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот начал обрабатывать продукцию добавкой, позволяющей сохранить качество при транспортировке на дальние расстояния

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ТОАЗа нашли способ сохранения высоких качественных характеристик карбамида при его транспортировке на дальние расстояния. Теперь гранулы будут обрабатывать антислеживающей добавкой, что позволит снизить гигроскопичность продукта, из-за которой он подвержен слеживанию и комкованию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Сохранение сыпучести гранул и улучшение технологических свойств обеспечивается за счет поверхностной обработки гранул специальными добавками. Антислеживатель образует на поверхности гранул пленку, препятствующую влагопоглощению. На 90% он состоит из воды, остальные 10% — высокомолекулярные вещества и другие компоненты, применяемые в производстве продукции в том числе пищевого, косметического назначения и медицине. Материал отвечает всем требованиям экологичности и безопасен для человека. Антислеживающая добавка прошла испытания в центральной лаборатории предприятия. Специалисты ТОАЗ изготовили оборудование, моделирующее воздействие на обработанный антислеживателем карбамид статических нагрузок и параметров среды при его транспортировке и хранении. Это позволило определить эффективность используемой добавки.

Поскольку карбамид применяют в том числе и для получения карбамидоформальдегидной смолы, специалисты ТОАЗ провели дополнительные лабораторные исследования, которые подтвердили отсутствие воздействия добавок на технологию выпуска продуктов переработки карбамида.

Евгений Митин, заместитель генерального директора по качеству ПАО "ТОАЗ":

— Работая над качественными характеристиками продукта, ТОАЗ стремится учитывать потребности клиентов. Так, например, чем дольше карбамид сможет сохранять свои физические свойства в дороге и при хранении, тем удобнее потребителю работать с этим материалом. Нами были протестированы несколько образцов стабилизаторов от разных производителей в лабораторных условиях. В настоящее время их эффективность проверяется в режиме реального производства. При подборе модификаторов учитывались физические и химические свойства вещества, его безопасность и экологичность.

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