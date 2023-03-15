Тольяттиазот начал обрабатывать продукцию добавкой, позволяющей сохранить качество при транспортировке на дальние расстояния

Сотрудники ТОАЗа нашли способ сохранения высоких качественных характеристик карбамида при его транспортировке на дальние расстояния. Теперь гранулы будут обрабатывать антислеживающей добавкой, что позволит снизить гигроскопичность продукта, из-за которой он подвержен слеживанию и комкованию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сохранение сыпучести гранул и улучшение технологических свойств обеспечивается за счет поверхностной обработки гранул специальными добавками. Антислеживатель образует на поверхности гранул пленку, препятствующую влагопоглощению. На 90% он состоит из воды, остальные 10% — высокомолекулярные вещества и другие компоненты, применяемые в производстве продукции в том числе пищевого, косметического назначения и медицине. Материал отвечает всем требованиям экологичности и безопасен для человека. Антислеживающая добавка прошла испытания в центральной лаборатории предприятия. Специалисты ТОАЗ изготовили оборудование, моделирующее воздействие на обработанный антислеживателем карбамид статических нагрузок и параметров среды при его транспортировке и хранении. Это позволило определить эффективность используемой добавки.

Поскольку карбамид применяют в том числе и для получения карбамидоформальдегидной смолы, специалисты ТОАЗ провели дополнительные лабораторные исследования, которые подтвердили отсутствие воздействия добавок на технологию выпуска продуктов переработки карбамида.

Евгений Митин, заместитель генерального директора по качеству ПАО "ТОАЗ":

— Работая над качественными характеристиками продукта, ТОАЗ стремится учитывать потребности клиентов. Так, например, чем дольше карбамид сможет сохранять свои физические свойства в дороге и при хранении, тем удобнее потребителю работать с этим материалом. Нами были протестированы несколько образцов стабилизаторов от разных производителей в лабораторных условиях. В настоящее время их эффективность проверяется в режиме реального производства. При подборе модификаторов учитывались физические и химические свойства вещества, его безопасность и экологичность.