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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с московским ЦСКА

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 10364 зрителя, принимали московское ЦСКА. Счет по итогам игры - 2:2.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли армейцы, на 46 минуте матча отличился Медина — 0:1. Самарцы сравняли счет через три минуты — Гленн Бейл подал угловой, Роман Евгеньев переправил мяч к воротам, и Владимир Писарский поразил ворота — 1:1.

На 53 минуте встречи Гленн Бейл после навеса Романа Ежова красивым ударом отправил мяч в ворота, но проверка VAR усмотрела положение вне игры в начале самарской атаки. На 64 минуте подачу Романа Ежова замкнул Дмитрий Цыпченко и вывел "Крылья" вперед. VAR вмешался в игру еще раз, после подачи углового у ворот Ивана Ломаева арбитры усмотрели игру рукой у Дмитрия Цыпченко и был назначен пенальти, который реализовал Федор Чалов — 2:2.

Юрий Горшков, вышедший на замену на 83 минуте, провел за "Крылья Советов" сотый матч. Лучший бомбардир "Крыльев" в Кубке России Дмитрий Цыпченко забил 9 гол в своем 11 матче в турнире.

Впервые после травмы за самарцев сыграл Дмитрий Иванисеня, вышедший на замену в компенсированное время.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ахмат. Игра 20 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 19 марта, в 17:30.

Ответные полуфинальные матчи запланированы на 4–6 апреля.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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