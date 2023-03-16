Стало известно, кто повысит безопасность на трассе Р-229 в Самарской области за 1 млрд рублей

ФКУ "Поволжуправтодор" определилось с подрядчиком, который займется устройством слоев износа на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Самарской области.

На торги заявился всего один участник, ООО "Автоволгастрой". Заявку компании признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить услуги за 948 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 949 млн рублей.

Сроки исполнения контракта — с 15 мая 2023 г. по 19 сентября 2024 г. Источник финансирования —средства федеральной казны.

В описании к объекту закупки отмечается, что ремонт полотна затронет около 30 км дороги и будет выполнен на участке км 86+800-км 117+000. Победителю торгов предстоит провести фрезерование покрытия толщиной до 5 см, выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из щебеночно–мастичного асфальтобетона и т.д.

Кроме того, необходимо будет нанести дорожную разметку и выполнить благоустройство.