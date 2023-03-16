16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, кто повысит безопасность на трассе Р-229 в Самарской области за 1 млрд рублей В Самарской области приступят к ремонту трассы Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки В Самарской области отремонтируют 24 участка дорог к медицинским учреждениям В 2023 г. в Самаре отремонтируют ул. Демократическую Пункт весового и габаритного контроля на трассе Самара - Бугуруслан введут в промышленную эксплуатацию

Дорожное строительство Транспорт и связь

Стало известно, кто повысит безопасность на трассе Р-229 в Самарской области за 1 млрд рублей

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ФКУ "Поволжуправтодор" определилось с подрядчиком, который займется устройством слоев износа на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Самарской области.

На торги заявился всего один участник, ООО "Автоволгастрой". Заявку компании признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить услуги за 948 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 949 млн рублей.

 

Сроки исполнения контракта — с 15 мая 2023 г. по 19 сентября 2024 г. Источник финансирования —средства федеральной казны.

В описании к объекту закупки отмечается, что ремонт полотна затронет около 30 км дороги и будет выполнен на участке км 86+800-км 117+000. Победителю торгов предстоит провести фрезерование покрытия толщиной до 5 см, выполнить устройство выравнивающего слоя из  асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из щебеночно–мастичного асфальтобетона и т.д.

Кроме того, необходимо будет нанести дорожную разметку и выполнить благоустройство.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2