Стало известно, кто повысит безопасность на трассе Р-229 в Самарской области за 1 млрд рублей

ФКУ "Поволжуправтодор" определилось с подрядчиком, который займется устройством слоев износа на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Самарской области.
На торги заявился всего один участник, ООО "Автоволгастрой". Заявку компании признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить услуги за 948 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 949 млн рублей.
Сроки исполнения контракта — с 15 мая 2023 г. по 19 сентября 2024 г. Источник финансирования —средства федеральной казны.
В описании к объекту закупки отмечается, что ремонт полотна затронет около 30 км дороги и будет выполнен на участке км 86+800-км 117+000. Победителю торгов предстоит провести фрезерование покрытия толщиной до 5 см, выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из щебеночно–мастичного асфальтобетона и т.д.
Кроме того, необходимо будет нанести дорожную разметку и выполнить благоустройство.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?