Адвокат из Самарской области судится с чиновником, чтобы тот сделал дорогу

История развивается в Большой Каменке. Встретились в суде глава населенного пункта Олег Якушев и адвокат Елена Крусь.

"Я приехала жить в Большую Каменку октябре 2019 года. На улице Сухолиния нет дороги от слова "совсем". Дорога тут грунтовая, весной и осенью застреваем, тонем, ситуация ужасная. Я к главе села неоднократно обращалась. Скандалить не собиралась, просто просила отсыпать нам дорогу щебенкой. Наша улица протяженностью чуть больше километра. Но он говорил, мол, денег нет и вообще все нормально с дорогой", — рассказывает Елена Крусь.

В очередной визит, по словам Елены, она получила интересный совет.

"Он сказал: "Поживи-ка лучше в городе. У тебя ж родители в городе живут. Вот и ты езжай".

Я говорю: "Подождите, у нас свобода передвижения, где я хочу — там и живу. У меня место жительства в селе. Я буду жить там, где мой дом. Он мне сказал: "Ну тогда иди в суд".

А я адвокат и для меня сходить в суд — обыденная задача. Я обратилась в Красноярский районный суд с административным иском о признании бездействия администрации поселения незаконным и обязании сделать дорогу.

Суд я выиграла. Глава села подал апелляцию, решение устояло. Это было весной прошлого года. И решением суда он должен был до 1 сентября 2022 года привести дорогу в надлежащее состояние. Начал он делать дорогу 28 октября, когда исполнительный лист я уже отнесла приставам. Сделал метров 200. Сделал действительно хорошо. На этом участке можно прекрасно ездить", — говорит Елена.

Только вот остальная часть дороги, по словам жительницы села, осталась все той же — превращающейся в грязевое месиво весной и осенью.

"Пристав его пытается периодически привлечь к ответственности. Он это обжалует. Объясняет, что нет денег и просит отсрочку. Один раз ему в суде давали отсрочку. А недели две назад в очередной раз было судебное заседание по отсрочке. Суд ему отказал. Я была в заседании. На вопрос суда, почему он не выполнил прошлое решение суда, он сказал, что денег нет и, мол, мы вот только сейчас весной собираемся подать заявку на участие в какой-то программе и тогда может быть сделают дорогу на улице Сухолиния", — говорит Елена.

В итоге суд отказал главе поселения в отсрочке. Елена также показала и коллективную жалобу жителей домов на ул. Сухолиния на дорогу в прокуратуру — под жалобой 34 подписи. Кто же победит в споре — глава села или жители — покажет время. Как следует из одной из жалоб в суд главы села Олега Якушева, администрация планировала поучаствовать в программе комплексного развития сельских территорий и сделать дороги в рамках этой программы. Но в 2021 году администрация не смогла войти в состав участников проекта. А в 2022 году отбор не проводился.